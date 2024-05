«No me parece adecuado que la única condición y forma de volver a establecer una relación con México es dándoles a un criminal». Con estas palabras el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió a la crisis diplomática con este país tras irrupción en Embajada para capturar al exvicepresidente Jorge Glas.

El Primer Mandatario emitió estas declaraciones en una entrevista con la agencia AFP este jueves 16 de mayo del 2024. En el diálogo resaltó la importancia de establecer relaciones basadas en la cooperación mutua y no en condiciones unilaterales que intervienen con asuntos internos del Ecuador.

Noboa también comentó sobre los desafíos políticos internos, por los cuales dice haber sido víctima de ataques. «Cuando estás buscando hacer cambios estructurales, te sacan por todos lados, especialmente

cuando estás haciendo investigaciones y cambiando temas muy sensibles«, señaló.

El Presidente ratificó que los acuerdos con otros grupos políticos son para consolidar una mayoría en la Asamblea Nacional en beneficio del pueblo y no para pactar por intereses particulares. Recordó que están abierto al diálogo, pero su prioridad es la aprobación de los proyectos sobre las preguntas de la consulta popular.

Cooperación para luchar contra el narcotráfico

Noboa hizo hincapié en la necesidad de abordar el problema del narcotráfico como una cuestión global, pues puntualizó que región entera está sumergida en narcotráfico y violencia. Por ello, realizó un llamado a todos los países para unir esfuerzos contra esta problemática.

De igual manera, recordó que estos delitos conllevan a el incremento de la inseguridad y, por lo tanto, se deben analizar otros factores sociales y económicos.

«Gran parte de la solución no es solo de defensa o seguridad también implica resolver temas sociales. La ayuda no es solo darnos un fusil o una pistola, es ayudarnos con becas para jóvenes de 18 años que no tienen la oportunidad de estudiar; invertir en el Ecuador en las zonas de desarrollo para que haya empleo; implementar programas de vivienda digna que generan empleo en la construcción y también mejoran la vida de la familia», sostuvo.

¿Reelección de Noboa?

Otro de los temas que trató fue su posible reelección en 2025. El Primer Mandatario dijo que es importante la continuidad su proyecto para consolidar el cambio en el país porque en 18 meses es muy corto para generar una transformación profunda que se necesitan.

No obstante, Noboa recalcó que se ha mejorado en el tema de empleo juvenil al crear 105 000 plazas para jóvenes de entre 18 y 29 años en cinco meses. Asimismo destacó que los indicadores económicos están mucho mejor que en 2023 y ha bajado el riesgo país de 2 400 a 1 100. Pero reconoció que «falta todavía cosas por hacer».

