El periodista Jon Lee Anderson reafirmó lo escrito en el reportaje «Ecuador’s Risky War on Narcos», publicado en la revista The New Yorker. Se trata de un texto desarrollado luego de días de convivencia con el presidente Daniel Noboa, quien alegó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

El periodista conversó con los portales BN Periodismo y Central 360 donde se refirió a los cuestionamientos del Gobierno sobre su reportaje publicado en el medio norteamericano.

«Reafirmo lo dicho y publicado, la vocera dijo lo que tenía que decir. Las voceras hacen su papel, las voceras no son periodistas. A buen entendedor, pocas palabras«, dijo Anderson sobre la publicación del 18 de junio pasado.

Anderson incluso denunció que se han difundido audios falsos con su voz para tratar de dar marcha atrás en su trabajo. Sin embargo, se mantuvo firme en que el texto publicado responde a su vivencia con el Primer Mandatario ecuatoriano.

Fue el propio Gobierno quien invitó a The New Yorker para palpar el cumplimiento de derechos humanos en pleno estado de excepción. Así lo dijo en su momento la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, quien señaló al reportaje y sus réplicas como ataques al Presidente.

“Las conversaciones que se dieron entre el presidente y el periodista fueron en un tono coloquial, absolutamente coloquial y privado, en ese sentido, cualquier cosa que haya dicho el presidente, especialmente sobre los presidentes, está descontextualizado”, señaló Vélez cuando los medios nacionales replicaron las declaraciones de Noboa al medio norteamericano.

Noboa, según el texto publicado por Anderson, criticó y descalificó a sus homólogos de Argentina, El Salvador, México y Colombia. Además habló sobre la posibilidad de construir una cárcel en la Antártida para enviar a los 100 presos más peligrosos del país.

También se refirió a temas de política interna y relaciones con figuras del correísmo y el narcotráfico.

