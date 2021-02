0 0

Tiempo de lectura: 1 Minutos, 58 Segundos

Una noche entre amigas se merece la mejor comida, los mejores tragos y, por supuesto, la mejor música.

Todas necesitamos, de tanto en tanto, una “noche de chicas”: una reunión con esas amigas que no vemos hace mucho (hace años, quizá, o unas semanas bastante intensas que se sintieron como décadas), una oportunidad de ponernos al día entre nosotras y de una cena y unos tragos que estén a la altura de la compañía.

Quizá ver una película, quizá salir por una buena comida, o quizá simplemente recordar anécdotas en la sala de estar.

No hay mejor remedio para la monotonía y el cansancio como encontrarse con las mujeres que mejor nos conocen.

Para estas noches a las que solo están invitadas nuestras mejores amigas y las mejores botellas de licor, también tenemos una selección de la mejor música: desde los hits que pegaron el año pasado de artistas como The Weeknd y Taylor Swift, hasta esos clásicos eternos que nos mueven sin importar la ocasión en la que suenen, como Just dance o What do you mean?.

¿Cómo no sentirse acompañado, alegre y emotivo con esta selección sonando en estas noches especiales?

Es una colección perfecta que recorre la música de Maroon 5, J Balvin, Ariana Grande y muchos otros artistas que le pondrán el ritmo a una noche que, esperamos, sea para recordar.

Escuche esta playlist en:

