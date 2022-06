Nodal y J Balvin se disculpan tras polémicas publicaciones en redes sociales

Christian Nodal estrenó su sencillo «Girasol», en el que pretendió realizar una ‘tiradera’ a J Balvin, tras la polémica generada por una publicación del cantante colombiano.

El cantante mexicano se sintió afectado con la comparación de imágenes que publicó J Balvin. Por ello, después de un sin número de burlas y polémicas publicaciones en sus redes sociales, Nodal decidió lanzar una titadera en contra el interprete de «Mi Gente».

La canción, que fue lanzada este sábado 4 de junio, tiene fuertes adjetivos calificativos contra Balvin: payaso, pretencioso, pendejo, hiprócrita, embustero, entre otros.

Además, en el sencillo Nodal destaca que el paisa se burló de él sin tener en cuenta cómo se sintió o el impacto del mensaje.

«50 millones vieron que te burlabas de mí, cambiando de lugar: ¿eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista y en las fotos que elegimos pa’ subir al ‘Insta’. Tomaste foto de la prensa, donde salgo peor, donde me da vergüenza, luego preguntaste las diferencias, ente tú y yo, pendejo, es que yo no soy tan mierda» dice parte de la canción.

También comparó su calidad de artistas, donde señaló que él si compone sus canciones y que el colombiano hace las cosas por dinero.

«Otro chiste malo son los nombres de tus álbum, Jose vibras colores con la energía del diablo», menciona en otra de las rimas.

Finalmente, aprovechó para enviar una indirecta a Belinda y a su mamá, pues dice que, si ellas quieren, puede suceder algo similar que con el caso de Johnny Depp.

«Recuerdas el caso de Johnny Depp, pues bueno, si la innombrable me arma un caso, eso verán de nuevo», manifiesta en este sencillo.

NODAL SE ARREPIENTE

Pero, tras la controversía en redes sociales, el artista oriundo de Sonora se pronunció en uno de sus conciertos, donde mencionó que se había arrepentido de haber lanzado esta ‘tiradera’.

«Dos días encerrado haciendo una canción que, aunque me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de pararla, va a salir. Quiero decirles algo, no hay que ser mier… en la vida (…) Respétense y respeten a los demás», señaló el artista.

Y aclaró que el tema no es específicamente para Balvin, sino que él es un «un referente de la inconsciencia que existe en este mundo».

«Lo siento mucho, Balvin (…) Yo la he embarrado muchísimo, pero aquí estoy y cada situación la he arreglado. Esa canción no es para Balvin. Es para toda la gente de mier… que no me permite olvidar mi pasado y no me permite recuperarme como ser humano», finalizó.

¡Anoche #ChristianNodal se presentó en Morelia y se dijo arrepentido de lanzar el tema “Girasol” en contra de J Balvin! 😱🚨🔥🎤📺 #VLA pic.twitter.com/tzHkmNkiOk — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 4, 2022

También, en una historia de Instagram aclaró su molestía por la publicación de J Balvin, pues aseguró que le dolieron las «burlas y la gran exposición» que se generó.

J BALVIN SE DISCULPA

El artista urbano también reaccionó a las disculpas de Nodal en una serie de historias en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 50 millones de seguidores.

«No soy nadie para juzgarlo, estaba pasando un mal momento (…) Aquí estamos en buena vibra. Ándale parcero que todo bien, estamos para dar ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad, porque al final nos siguen, no sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo», señaló Balvin.

«Mi parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago. Un caballero en hacer lo que hizo y yo respeto eso más que nada y no mintió, no mintió en esa conversación», concluyó.