Novak Djokovic no jugará en el Abierto de Estados Unidos

El serbio Novak Djokovic anunció este jueves su renuncia a participar en el próximo Abierto de Estados Unidos de tenis. El motivo: no poder acceder al país por no cumplir con el requisito de vacunación contra el coronavirus.

«Lamentablemente, esta vez no podré viajar a NY para el Abierto de EEUU. Gracias #NoleFam por vuestros mensajes de amor y apoyo. ¡Suerte a los demás jugadores! Me mantendré en buena forma y con estado de ánimo positivo y esperaré una oportunidad para volver a competir. ¡Nos vemos pronto mundo del tenis!», escribió en su cuenta de Twitter.

Djokovic, tres veces campeón en Nueva York y finalista el año pasado, no ha podido disputar la gira americana de 2022.

El serbio, ganador de 21 ‘grandes’, tampoco pudo disputar el último Abierto de Australia por la misma razón: no vacunarse.

Las regulaciones de Estados Unidos prevén actualmente que los ciudadanos no estadounidenses y no residentes en el país presenten prueba de vacunación al pasar el control de inmigración. Novak Djokovic esperó hasta el último momento con el deseo de que el Gobierno modificara estas restricciones.

Sin embargo, a pocas horas del sorteo del cuadro principal, el serbio oficializó su renuncia a su segundo ‘grande’ de la temporada. Este año solo pudo participar en Roland Garros y Wimbledon, del que fue campeón.

«Es una lástima»

Stacey Allaster, directora del torneo, emitió un comunicado al respecto. «Novak es un gran campeón y es una lástima que no pueda competir en el Abierto de Estados Unidos, al no poder acceder al país por el requisito de vacunación del Gobierno para los no ciudadanos. Estamos ansiosos por recibir a Novak en el Abierto de EEUU de 2023», aseguró.

El pasado lunes, el Abierto de Estados Unidos publicó un cartel para promocionar el inicio del torneo que incluye a ocho estrellas. Apareciáon los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, pero sin Djokovic, una señal de que el propio torneo no tenía confianza en su posible participación.

El serbio no pudo disputar este mismo año el Abierto de Australia. Tampoco participó en la gira americana en Indian Wells y en Miami como en la de este verano, en Washington, Montreal y Cincinnati.

El Abierto de Estados Unidos no requiere a los jugadores presentar certificados de vacunación, pero destacó que respetará las decisiones del Gobierno del país.

El próximo Abierto de Estados Unidos se disputará del 29 de agosto al 11 de septiembre, con el ruso Daniil Medvedev, vigente campeón, como número uno del mundo. EFE

También en otras noticias: