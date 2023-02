Este lunes 13 de febrero del 2023, Keviam Cazo denunció en su cuenta de Instagram que fue víctima de agresión física por parte de su novio el futbolista ecuatoriano, Christian Noboa. La pareja se hospeda, por vacaciones, en un lujoso hotel de Dubái.

Según videos y fotos subidos a las historias de Instagram de Cazo, el futbolista la habría atacado tras ser descubierto en la cama del hotel, con dos mujeres que según la propia modelo, eran dos «prepagos» (mujeres que ofrecen servicios sexuales como prostitutas).

“No subimos las cosas cuando estamos enfadadas, sino cuando estamos hartas”, dijo la modelo guayaquileña, quien detalló que esta nueva agresión se suma a más de una docena de veces donde ha sido víctima de violencia intrafamiliar.

Tras borrar el registro en video que subió a su red, la modelo publicó una foto en la que se muestra con hematomas y escribió este mensaje: “No siento vergüenza por ninguno de los golpes que me diste, amor mío. Siento vergüenza por haber callado tanto tiempo tus abusos y maltratos, de todas las formas posibles me lastimaste y siempre me convencí de que todo cambiaría”.

La pareja que está de visita en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, también menciona que otras personas habrían sido testigos de agresiones pasadas, pero callaron. Ahora denuncia públicamente para que «nadie caiga en este círculo vicioso con un maltratador».

“No solo son golpes señores, también nos rompemos por dentro, no todos somos de piedra”.

