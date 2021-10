Nueva colada de lava provoca gran destrucción en la isla de La Palma

La nueva colada de lava surgida del volcán que se mantiene en erupción en la isla española de La Palma está generando «una tremenda destrucción» y dificultando el movimiento de los científicos en la zona, informó este sábado el Instituto Volcanológico del archipiélago de Canarias (Involcan).

En sus redes sociales Involcan difundió hoy imágenes del avance de la nueva colada e indicó que sus equipos en la zona ven dificultada su labor por el poder destructivo de la lava.

La nueva colada de lava está generando una tremenda destrucción a su paso y dificultando el movimiento de nuestros equipos en la zona / The new lava flow causes a huge destruction on its Paty, and is hindering the movement of our teams on the ground pic.twitter.com/tjpzLb63Or