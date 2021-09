Nueva York recuerda los atentados del 11S 20 años después con un solemne acto

La ciudad de Nueva York inició este sábado los actos de conmemoración de los atentados del 11S con una solemne ceremonia en el lugar en el que estaban las Torres Gemelas, a la que acudieron algunos de los familiares de las cerca de 3.000 víctimas, así como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton.

En una soleada mañana, como la que se vivió aquel 11 de septiembre de 2001, la ceremonia comenzó con el desfile de representantes de los servicios de emergencia portando una bandera estadounidense, tras lo que el Young People’s Chorus de Nueva York entonó el himno nacional.

20 years ago, our state and our nation were forever changed by the attacks on 9/11.



Today, we gathered in unity at @Sept11Memorial to honor the innocent lives lost, our courageous first responders, and the resilient and unbreakable spirit of the United States. pic.twitter.com/1A0lVfzv55