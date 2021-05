Nuevo proceso de investigación contra Haro por la adquisición de mascarillas

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, no aceptará la renuncia del gerente de Emseguridad, Adrián Haro, hasta que no aclare todos presuntos actos de corrupción por los que se lo investiga.

Entre ellos está la adquisición de las cámaras de reconocimiento facial y responder sobre la adquisición de 960 mil mascarillas.

La Contraloría General de Estado solicitó a Emseguridad realizar un examen especial al proceso de adquisición de estas mascarillas

De acuerdo a varios documentos, el proceso de la adquisición que realizó Emseguridad contiene detalles que evidenciarían supuestas irregularidades.

Por ejemplo, en primera instancia la entidad municipal mantiene acercamientos con la empresa Aquaplas para negociar la adquisición de mascarillas. La empresa, según su actividad laboral, se dedica a la fabricación de aspersores de uso agrícola.

No obstante este proceso no pudo concertarse debido a que, según Haro, la empresa Aquaplas, no cumplió con los pedidos solicitados.

Poco tiempo después de desvanecerse la negociación, Aquaplas devolvió el anticipo del 70% que Emseguridad le habría dado y apenas entregó 20 mil mascarillas de las más de 900 mil que acordaron.

Todos estos temas generan confusión a los concejales que ahora piden explicaciones

A Haro también se lo investiga por mantener trabajando a varios familiares de su esposa en Emseguridad.

