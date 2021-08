Nuevos requisitos para el ingreso de ecuatorianos a México

Los ciudadanos ecuatorianos tienen nuevos requisitos obligatorios para viajar a México, así lo dio a conocer el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito.

La presentación de los nuevos documentos impresos obligatorios previo al abordaje y a la llegada del destino, se da ante la ola migratoria de compatriotas.

Los ecuatorianos deben entregar de manear obligatoria e impresa lo siguiente documentos:

Boleto de regreso impreso pagad o (no se acepta captura de pantalla en el teléfono).

o (no se acepta captura de pantalla en el teléfono). Comprobante de pago del alojamiento (no se acepta captura de pantalla, en vista de que las reservaciones realizadas en portales de internet pueden ser anuladas tan pronto las personas ingresan al territorio);

(no se acepta captura de pantalla, en vista de que las reservaciones realizadas en portales de internet pueden ser anuladas tan pronto las personas ingresan al territorio); Carta de invitación suscrita por la persona que invita con copia del documento de identidad de dicha persona y que incluya el compromiso de que el ciudadano extranjero retornará a su país en la fecha marcada en el pasaje de regreso.

suscrita por la persona que invita con copia del documento de identidad de dicha persona y que incluya el compromiso de que el ciudadano extranjero retornará a su país en la fecha marcada en el pasaje de regreso. Prueba de recursos económicos suficientes para cubrir el período de estadía en México. (No existe una cantidad de dinero ésta depende del tiempo y lugar de visita).

Según datos del Ministerio de Gobierno, en julio se incrementó la salida de ecuatorianos hacia México. Más de 22 200 compatriotas viajaron a ese destino, sin embargo, 15 654 no retornaron al país. No obstante, en junio se registró el número más alto de ecuatorianos que no retornaron del el país azteca.