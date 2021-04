Nutrias de un acuario de EE.UU. dan positivo al virus de la covid-19

Las nutrias asiáticas de garra pequeña (Aonyx cinereus) del acuario de Atlanta, Estados Unidos, han dado positivo al SARS-CoV-2, el virus causante de la covid-19, que presuntamente les transmitió algún miembro del personal asintomático, según informó la institución.

No son los primeros animales que habitan en zoológicos que se contagian del coronavirus. Ha habido casos de felinos, grandes simios y otros en diversos puntos de Estados Unidos.

Según el Acuario de Georgia, situado en la ciudad de Atlanta, todas las nutrias asiáticas de garra pequeña, cuyo número no preciso, están siendo atendidas por personal veterinario fuera de la vista del público.

