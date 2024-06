La canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, salió en defensa del presidente Daniel Noboa tras la publicación reportaje del periodista Jon Lee Anderson en la revista estadounidense The New Yorker.

Sommerfeld calificó el reportaje, publicado el 17 de junio del 2024, como «un artículo sarcástico» y acusó a Anderson de descontextualizar las palabras del Primer Mandatario. Esto lo dijo durante una entrevista en radio Centro.

En el artículo, el periodista recogió declaraciones de Noboa en las que critica a los presidentes de El Salvador, Argentina, Chile, México y Colombia.

Además, Sommerfeld aseguró que, el 18 de junio del 2024 (un día después de la publicación del artículo), se comunicó con cancilleres de los países mencionados y les dijo que el reportaje tenía como objetivo ‘causar daño’ y provocar un rompimiento de las relaciones diplomáticas con esas naciones.

Un día después de que se difundiera el reportaje, Irene Vélez, titular de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, también reaccionó a la publicación y dijo que las expresiones de Noboa fueron sacadas de contexto con el objetivo de «criticar y generar frentes de ataques al Gobierno».

¿Qué dijo Noboa sobre otros presidentes de Latinoamérica?

En el reportaje se detallan las opiniones que Noboa tiene sobre el presidente de Argentina, Javier Milei; de Brasil, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva; de El Salvador, Nayib Bukele; de Chile, Gabriel Boric, y de México, Andrés Manuel López Obrador.

Una de las opiniones más fuertes fue contra el Mandatario de Argentina. “No sé por qué piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la presidencia. Parece muy engreído, lo cual es muy argentino, en realidad”, dijo Noboa al The New Yorker.

Cuando Jon Lee Anderson le mencionó el nombre de Nayib Bukele, Noboa opinó: “El tipo es arrogante y sólo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia”.

Luego, cuando el periodista dijo que Bukele se había referido a sí mismo como ‘el dictador más genial del mundo’. Noboa sonrió e indicó: “Sí, en un país del tamaño de Guayas”. El Salvador tiene un territorio de 21 mil kilómetros cuadrados (21 040 km² para ser exactos). Ecuador tiene una superficie de 283 561 km² y la provincia del Guayas un territorio de 16 244 km².

El Jefe de Estado ecuatoriano también se mostró poco impresionado por otros líderes regionales. Por ejemplo, al referirse a Boric de Chile, Noboa señaló que parece estar bien, pero que sus socios de coalición de extrema izquierda lo paralizaron.

Además, describió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como un “snob de izquierda” y agregó que “es inteligente, pero no logra hacer nada”.

