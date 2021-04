Oficial mantuvo una relación con un reo y fue condenada por ello

Una oficial de policía de la prisión de máxima seguridad de HMP Full Sutton, cerca de York, fue condenada por mantener una relación sentimental con uno de los reos recluidos en el centro de detención.

En 2019, la oficial Scarlett Aldrich empezó a tener una actitud distinta con el reo identificado como Jones, pues se la veía compartir mucho tiempo en el taller de la cárcel y de hecho llegó a quedarse charlando con el preso hasta altas horas de la tarde.

Otros reos reportaron la actitud de Aldrich con Jones y tanto fueron las pistas que las autoridades realizaron una investigación y cuando allanaron la celda del reo encontraron cartas de amor escritas por la oficial e incluso una fotografía en la que se veía un tatuaje que se hizo la joven con el número del preso.

Según el portal de noticias RT, » En un primer momento, Aldrich negó ante la Policía su relación con Jones. Luego, el personal de la prisión encontró en la celda del recluso cartas de amor, una de las cuales contenía una imagen de un tatuaje con el número de su celda. Durante una revisión médica a Aldrich, se descubrió el mismo tatuaje en la parte superior de su muslo izquierdo».

Esta semana las autoridades dictaron sentencia de diez meses de prisión para la oficial por mala conducta en el cargo público y contrabando de un celular y un chip que entregó al reo para mantenerse en contacto.

