Los creadores rusos de contenido en ‘Onlyfans’ ya no podrán continuar con sus actividades tras la decisión de la plataforma de ‘pausar temporalmente’ sus servicios en el territorio gobernado por Vladimir Putin. El comunicado especifica que esta es una medida en respuesta a la complicada situación por la invasión a Ucrania.

La misiva el sitio, en el cual se comparte mayormente contenido sexualmente explicito, indica que en los últimos meses se han explorado varias opciones para continuar con los servicios. Sin embargo, debido a un mayor endurecimiento de las restricciones de pago hacia y desde Rusia, “OnlyFans ya no puede servir adecuadamente a nuestra comunidad de creadores rusos”.

En febrero pasado, mes que se desencadenó la guerra entre Rusia y Ucrania, varios creadores rusos reportaron tener problemas de acceso a sus cuentas de ‘OnlyFans’. Aunque el problema finalmente fue solventado, información de la revista ‘Vice’ asegura que a finales de marzo, docenas de creadoras ucranianas abandonaron el sitio por el mantenimiento de la plataforma en suelo ruso.

«Algunas personas dicen que no es justo porque no todas las personas apoyan a Putin y no todas las personas son culpables de sus acciones. Pero tampoco la gente de mi país», afirmaba de las modelos ucranianas en Onlyfans. El cierre temporal de la plataforma en suelo ruso se une a las demás redes sociales como Facebook, Twitter y Instagram que han dejado de ser operativas en Rusia.

Fuente | ABC/RPP