ONU pide a países ricos apoyar ante la emergencia climática

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, pidió el domingo a los países ricos que «pasen a los actos» frente a la emergencia climática mundial. Y también que cumplan con sus promesas de ayuda financiera a los países en desarrollo.

«Es hora de pasar a los actos. Es hora de cumplir la promesa de los 100 mil millones de dólares al año de París«, declaró Guterres en Dakar (capital de Senegal), en referencia al compromiso que tomaron los países desarrollados, pero que todavía no han cumplido. Su promesa fue destinar esta cantidad a los países del hemisferio Sur a partir de 2020; esto con el fin de ayudarles a financiar la transición ecológica y las consecuencias del calentamiento global.

I thank President @Macky_Sall and the people of Senegal for the warm welcome, particularly on the eve of #EidAlFitr.



The @UN is committed to continue strengthening our partnership with Senegal as we tackle the consequences of conflict, terrorism & the climate crisis. pic.twitter.com/3ww4YGks1I