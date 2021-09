Paul ‘Triple H’ Levesque, reconocido luchador de la WWE, fue operado tras sufrir un ataque al corazón. La noticia la dio a conocer la propia compañía de entretenimiento, la cual agregó que el procedimiento se llevó la semana pasada en el Hospital Yale New Haven y culminó con éxito.

El ataque el corazón, según informala WWE, habría sido ‘causado por un problema genético del corazón’. El anuncio sorprendió a los fanáticos del catorce veces campeón mundial, ya que se desconocía que el luchador tenga el mencionado problema cardiaco.

Official statement from WWE:



"Paul Levesque, a.k.a. Triple H, underwent a successful procedure last week at Yale New Haven Hospital following a cardiac event. The episode was caused by a genetic heart issue and Paul is expected to make a full recovery." https://t.co/daTT1SnBUz