Un grupo de más de mil uniformados intervino en diferentes sectores de Durán desde la madrugada de este viernes 24 de enero de 2025. El Bloque de Seguridad buscaba a extorsionadores que mantienen en zozobra a los residentes de la zona

Roberto Santamaría, jefe del distrito de Policía de Durán, reveló que la operación busca a presuntos miembros de bandas delictivas, dedicados a cobrar ‘vacunas‘ a las viviendas y negocios. El principal objetivo de las autoridades fue identificado como alias ‘El Bielero’.

Según el gendarme, el hombre ‘vacunaba‘ a los moradores y los desalojaba de sus casas si no pagaban. Los uniformados no lo hallaron en su casa y su conviviente dijo que no ha visto a alias ‘El Bielero’ en un par de días.

El operativo ‘Tormenta 14’, inició en el sector de Fincas Delia, en el kilómetro 6,5 de la vía Durán – Tambo. Santamaría apuntó que los uniformados intervinieron cinco sectores de manera simultánea.

Santamaría añadió que el modus operandi de los extorsionadores era cobrar desde 2 dólares diarios por vivienda y desde 5 dólares diarios a negocios.

Los uniformados hallaron documentos y sellos relacionados escrituras y trámites notariales. Según Santamaría, sirven para estafar a las personas a través del tráfico de tierras.

En lo que va de 2025 la Zona 8, que incluye Durán, Guayaquil y Samborondón, se han registrado 202 muertes violentas. Solo en el cantón intervenido suman 47.

