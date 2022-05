Orlando Goncalves analiza el panorama previo a elecciones en Colombia

En el espacio de entrevistas de 24 Horas Matinal , el consultor político, Orlando Goncalves, analiza el panorama previo a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Colombia.

El consultor empezó señalando que Gustavo Petro va primero en las encuestas y tiene entre el 38 y 40 % de intención de voto.

“Me parece que el tercero, Rodolfo Hernández no está en competencia, lo digo porque no tiene representantes en la cámara, ni senadores. Por lo tanto no hay como soportar esa candidatura ”, dijo Goncalves

Además afirmó que por el panorama se realizará una segunda vuelta entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez

Sobre Rodolfo Hernández, Orlando manifestó que este candidato le ha hecho mucho daño a la democracia y a la campaña electoral , por su lenguaje estigmatizarte y grosero.

“En el fondo a la gente no le gusta cuando hay este tipo de posiciones tan radicales, así que no creo que sea esta opción”, añadió el consultor

Asimismo, dijo que el mayor partido político que hay en Colombia se llama “antipetrista”, sin embargo el candidato ha ido venciendo esa resistencia que tiene.

El domingo se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia . Gustavo Petro, de la coalición de izquierdas Pacto Histórico, es el que mayor intención de voto tiene en las encuestas.

Sin embargo, parece poco probable que logre la mitad más uno de los votos necesaria para ganar en primera vuelta, lo que obligaría a una segunda el 19 de junio entre los dos primeros.

Los aspirantes que tienen más opciones de llegar a esa segunda vuelta son el derechista Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, y el populista Rodolfo Hernández, que amenaza con desbancar a este segundo.

Revisa la entrevista completa en el siguiente video: