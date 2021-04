Osa interrumpe el tránsito para cruzar con sus crías

Una osa interrumpió el tránsito de una ruta en Winchester, Connecticut (EE.UU), para cruzar con sus oseznos. Sin embargo, la situación se complicó cuando las inquietas crías regresaban al inicio de la carretera e impidían a su madre concluir con la tarea.

El video se viralizó cautivando a miles de usuarios en redes sociales. En la imágenes, la mamá osa emprendió una complicada tarea. Primero tomaba a uno de sus cuatro cachorros con la boca y lo transportaba al otro lado de la carretera, mientras otro de los pequeños la acompañaba a dejar a sus hermanos. Sin embargo, tan pronto cruzaba la calle, nuevamente los pequeños regresaban con ella al punto inicial.

Finalmente, luego de varios intentos, la osa por fin logró atravesar la calle con todos y desapareció entre la fauna del lugar.

I'm sure there are a lot of moms that can relate to the struggle…😂🐻🥰#viralhog #bears #cubs #momlife #adorable #feelgood pic.twitter.com/0jBZ4zQjZH