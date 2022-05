Osvaldo Ríos reveló detalles de su relación con Shakira

El actor puertorriqueño Osvaldo Ríos reveló detalles de su relación de hace 25 años con la cantante colombiana Shakira.

Ríos recordó el romance con la barranquillera en la segunda temporada del reality «La casa de los famosos» durante una conversación con el bailarín Toni Costa. A pesar de que su historia de amor ha sido contada en varias ocasiones, esta vez Osvaldo compartió detalles íntimos con mucho respeto.

El también cantante compartió varios momentos de cuánto estuvieron juntos, sus planes más íntimos y la razón por la que cada uno decidió terminar la relación.

«Yo era un hombre de 36 años (…) Ella apenas comenzaba con «Pies descalzos» y tenía todo un mundo por vivir, cuando amas a alguien es mejor dejarlo libre y es la mejor prueba de amor que le puedes dar«, contó Ríos.

Además, ante el cuestionamiento de sus compañeros y acusaciones de ser un «picaflor» indicó que todo fue formal, que conoció a su familia e incluso reveló que tenían planes de casarse y ya habían buscado una casa.

«Tenía que volar, fue lo mejor que le pasó, no seguir conmigo«, enfatizó el galán de la novela Kassandra (1992).

«Con ella me porte muy leal y fiel, pero en esa época yo no era ni leal ni fiel. Estar con una y otra te distrae, te desenfoca. Y lo bailado no me lo quita nadie, pero la vida te pasa factura también», agregó.