OTAN descarta ataque ruso en Polonia; presidente polaco pide tranquilidad 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no dispone de indicios de un «ataque deliberado a Polonia», aseguró este miércoles 16 de noviembre del 2022 el secretario general de la alianza militar, Jens Stoltenberg, en referencia al misil que cayó en ese país el martes y dejó dos personas muertas.

«Nuestros análisis preliminares sugieren que el incidente fue probablemente causado por un misil del sistema ucraniano de defensa antiaérea para defender el país de misiles rusos«, dijo Stoltenberg al fin de una reunión de urgencia de los embajadores de la OTAN.

De acuerdo con Stoltenberg, «hay una investigación en marcha, y precisamos esperar su resultado». No obstante, el funcionario dijo que «eso no es culpa de Ucrania».

«Rusia carga, en última instancia, con la responsabilidad ya que continúa con su guerra ilegal contra Ucrania».

❝This is not Ukraine’s fault. Russia bears ultimate responsibility, as it continues its illegal war against Ukraine.❞@jensstoltenberg statement following a meeting of #NATO Allies to address the explosion in the east of Poland