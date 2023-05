El coordinador nacional de Pachaklutik, Marlon Santi, habló de la pugna de poderes en el movimiento político. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este miércoles 3 de mayo del 2023, dio a conocer los intereses para dirigir el movimiento.

Santi señaló que los incidentes durante el congreso, registrados el sábado 29 de abril, fueron ocasionados porque Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), propuso la inclusión de un nuevo número de votantes al padrón electoral. Situación que no era legal.

«No se puede hacer eso porque hay un tiempo de saneamiento del padrón, en ese tiempo no lo hicieron. Impidieron que muchos de los que estuvieron en el padrón no votaran, violentando el debido proceso en las elecciones del movimiento», enfatizó.

De igual manera, Marlon Santi señaló que la elección de Guillermo Churuchumbi se decidirá esta tarde en el Tribunal Electoral Nacional con base en la impugnación de las listas. “Nosotros queremos que tribunal actúe en derecho y no bajo las amenazas que están recibiendo», añadió.

Además, rechazó la violencia generada durante las elecciones y recordó que con ello se violentaron los derechos de participación. «No estoy de acuerdo en que hayan utilizado la violencia cuando nosotros como movimiento indígena y Pachakutik hemos criticado la violencia del Estado. Ahora ellos están fomentando violencia dentro del movimiento indígena», sentenció.

También, Santi aseguró que «hay una presión para tomar la conducción del movimiento» luego de consolidarse como un movimiento fuerte a escala nacional y con el objetivo de alcanzar la presidencia de la República en 2025.

«Ahora hay pugna de poderes, es un movimiento fuerte que se está disputando la segunda fuerza política. Quieren tomarse porque tienen intereses de candidatos en el 2025. Leonidas Iza quiere ser candidato a la Presidencia de la República y presentarse como el aspirante del consenso», aseveró.

Sobre el juicio político a Guillermo Lasso dijo que Pachakutik acordó el 23 de marzo de este año votar a favor del proceso en contra del Presidente y todavía no se ha decidido si apoyarán la censura y destitución.

Finalmente, Marlon Santi rechazó las amenazas de Churuchumbi de llevar a la justicia indígena a los asambleístas que no voten por el juicio político. “La justicia indígena es algo sagrada que no se puede tomar para amedrentar a un sujeto político. Hay procedimientos que deben hacer los asambleístas y si no lo cumplen para eso está el tribunal de ética», manifestó.

