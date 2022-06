Pachakutik y disidentes de la ID condicionan la aprobación del proyecto de Ley de uso legítimo de la fuerza

Pachakutik y los disidentes de la Izquierda Democrática condicionan la aprobación del proyecto de Ley de uso legítimo de la fuerza a que la votación se realice por bloques.

Desde el bloque de Pachakutik y también los disidentes de la Izquierda Democrática sostienen que, al momento, cómo se encuentra el proyecto de ley se estaría atentando contra la protesta social.

Aseguran que se utilizaría la fuerza de las entidades de seguridad para criminalizar a los manifestantes; por ello sostienen que mañana no darán su voto si los textos no se cambian o si no hay una votación por bloques.

«No pueden seguir mezclando en el mismo saco a los delincuentes con el pueblo que sale a levantar su voz reclamando el respeto a sus derechos. Nosotros no podemos estar de acuerdo a dar nuestro voto (…) Más aún sabiendo cómo está actuando este Gobierno», señaló el jefe de bancada de Pahcakutik, Salvador Quishpe .

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, en donde se trató este proyecto de ley, sostiene que todos estos criterios están desapegados a la realidad de los textos.

«Este país sería el único en donde prohíbe la utilización de armas letales en manifestaciones pacíficas, pero se hace una excepcionalidad para cuando hay delitos comunes (…) Y eso no quita protección a la protesta pacífica», explicó Nraváez.

[Boletín] Pleno inició segundo debate del proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza.

▶️ https://t.co/G1tFk5w5ZX pic.twitter.com/iI4UEB4bks — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) June 4, 2022

Además, dice que esta ley debe ser aprobada por el bien del país. «Aspiramos que luego del debate respectivo podamos llegar a un consenso y que sea aprobada. Una ley que busca claramente dos objetivos: el primero es fortalecer a las instituciones vinculadas con el tema de seguridad; y segundo, el que esta herramienta también tengan límites para proteger los derechos de los ciudadanos ecuatorianos y que se eviten cometer excesos», añadió.

