«Me dicen que se ha agotado en el Seguro Social, que no hay la medicina. Y no solo para mí, sino para todos los que reciben este tratamiento”, dice con la voz quebrada y lágrimas, Laura Unda, una mujer de 69 años diagnosticada con cáncer de piel.

Ella denuncia que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no le ha entregado la medicación que necesita para su tratamiento contra el cáncer. “Por favor, lo único que pido es que traten de conseguir ese tratamiento, todos los pacientes lo necesitan”, suplica.

Afiliada al Seguridad Social explica que desde diciembre de 2024 no le han entregado el fármaco de inmunoterapia que debe recibir cada 21 días para combatir su enfermedad.

Con voz de angustia cuenta que la falta del medicamento ya ha tenido consecuencias en su salud. “He tenido una crisis, me siento mal, no puedo hacer las cosas en mi casa, ayudarles a mis hijos”.

Laura señala que adquirir el fármaco por su cuenta no es una opción. Cada dosis cuesta alrededor de 7 000 dólares y ella no cuenta con los recursos económicos para adquirir el medicamento. «El tratamiento es muy costoso«.

Su familiar, María Fernanda Vega, dice que periódicamente acude al Hospital Carlos Andrade Marín para preguntar si la medicina ya llegó, pero la respuesta es que el tratamiento de inmunoterapia está agotado. Teleamazonas trató de contactarse con autoridades del IESS, sin embargo, aún no hay respuesta.

