Familia denuncia que paciente del IESS necesita intervención de neurocirujano y no ha recibido atención

«Estoy destrozado por mi esposa». María Elena sufrió un derrame cerebral y fue internada en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Quito Sur. La mujer necesita una intervención urgente con un neurocirujano, pero no ha recibido atención, según denunciaron sus familiares a través del noticiero 24 Horas este martes 13 de mayo de 2025.

Los familiares denunciaron que la mujer lleva 18 días internada en esa casa de salud, donde no hay un neurocirujano, el especialista que necesita para ser operada de emergencia. Sin embargo, tampoco ha sido trasladada a otro hospital de la ciudad.

«Nos decían que no, que no hay disponibilidad en los hospitales», dijo Andrea Simbaña, hija de la paciente. Ella añadió que solo hay neurocirujanos en el Hospital Carlos Andrade Marín, también del IESS, y en el Eugenio Espejo.

Simbaña lamentó que su madre no pueda ser trasladada a un centro de salud privado «porque el IESS no ha cancelado las deudas, ya no tienen convenios«. Ahora teme que su madre fallezca, o siga empeorando sin recibir atención especializada.

El esposo de María Elena, Luis Simabaña, es un paciente oncológico y no cuenta con los recursos para trasladar a su pareja a una clínica privada. «Estoy destrozado por mi esposa, pienso que solamente Dios me va a dar la fuerza para que mi esposa salga», añadió.

«Después de haber aportado 33 años que sea tratada de esa manera es inaudito«, dijo Édgar Suárez. Mientras tanto, el hospital del IESS ofreció al noticiero de Teleamazonas responder al respecto luego de revisar el caso.

