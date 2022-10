Un músico de 35 años se sometió el pasado lunes 10 de octubre de 2022 a una cirugía en un hospital de Roma (Italia) para extirparle un tumor cerebral. Debido a que la intervención es demasiado compleja, el paciente tuvo que mantenerse despierto y completamente consciente, pero lo hizo a su manera, tocando su saxofón.

De acuerdo con el medio CBS News, la cirugía se realizó en el Hospital Internacional Paideia de Roma. Un grupo de 10 doctores, liderados por el neurocirujano Christian Brogna, extirpó con éxito el tumor y confirmó que no hubo impactos negativos en el paciente.

“El tumor estaba localizado en una zona muy compleja del cerebro», dijo Brogna. «Además, el paciente es zurdo. Esto hace las cosas más complicadas porque las vías neurales del cerebro son mucho más complicadas”. Afortunadamente para los médicos, la cirugía estuvo ambientada con un recital de saxofón durante todo el trabajo de casi nueve horas.

An Italian artist, who has a brain tumor, while undergoing surgery, played the "saxophone" for 9 hours straight, while doctors were busy performing the operation at Paidea Hospital in #Rome.#Italy pic.twitter.com/UT1r10PTo6