El padre de Jeffrey Dahmer habla sobre la serie de su hijo

‘Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer’ ha causado revuelo a nivel mundial, generando opiniones divididas por la serie de Netflix. Incluso algunos han advertido sobre el impacto que puede tener en quienes la observan y los involucrados en los hechos.

El personaje de Dahmer, quien asesinó, violó, descuartizó e incluso se comió a 17 hombres y adolescentes, ha despertado diversas emociones en las personas. Algunos ha llegado ha romantizar al temible asesino en serie y pretende disfrazarse de él en Halloween, una preocupante tendencia.

No obstante, esta situación no es la única que preocupa, pues remover el pasado no solo afecta a los familiares de sus víctimas, sino también a la familia del caníbal de Milkauwee.

Es así que por primera vez, Lionel Dahmer, el padre de Jeffrey Dahmer, se pronunció sobre esta producción cinematográfica que ya ha tenido consecuencias en su vida actual.

El hombre de 86 años, que reside en el estado de Ohio, Estados Unidos, se ha mantenido al margen de la serie protagonizada por Evan Peters, y del documental ‘Conversaciones con asesinos: las cintas de Jeffrey Dahmer’ surgido tras la popularidad del mismo, pero recientemente se reveló la difícil situación que vive.

Al parecer, estaría muy molesto con la plataforma, pues dice que todo se centra en detalles que no son comprobables. Además, siente que se dulcificó su crímenes.

DEMANDA Y SECUELAS EN SU VIDA

Según detalló a The US Sun, Netflix no se puso en contacto con él por la controvertida y exitosa serie dramática y el documental para pedir permiso de usar cintas hechas por el equipo legal de Dahmer por lo que estaría buscando asesoramiento legal para demandar a la plataforma.

Desde el lanzamiento de la serie y el reciente interés en su hijo, se ha negado a hablar, pero asegura que se encuentra en una «naufragio de nervios», ante el comportamiento de los fanáticos que aparecen en su propiedad. Incluso ha tenido que colocar carteles de «Prohibido el paso» para sentirse más seguro.

El asistente de Lionel reveló detalles de cómo se siente el padre de Jeffre, a quien a su parecer la serie lo trata de manera injusta. Y sobre las razones de por qué Lionel no ha dado su versión sobre lo que pasó, reclacó que ya publicó un libro contando toda su experiencia, ‘La historia de un padre’, donde está todo lo que tiene que decir.

«Lionel era un padre muy cariñoso. Solo estaba tratando de hacer lo mejor en un momento de incertidumbre. Él piensa que nada de esto debería haberse hecho, toda la información que necesita ser pública está ahí mismo en su libro. Todo lo demás está glamoroso y presta atención a los detalles que no son hechos probados (…) Nada de esto ha sido bueno para él», señaló.

¿BENEFICIO ECONÓMICO?

Jeb también respondió a las afirmaciones de que Lionel se ha beneficiado de alguna manera del caótico resurgimiento del interés en la historia de sus hijo. Asegura que todo esto les está afecntando pues es víctima de un acoso diario, no solo por quienes intentan ingresar a su propiedad sino también por las llamadas que recibe.

«La gente llama todo el tiempo. Algunas personas lo llaman escoria (…) No ha ganado ni un centavo con nada de esto. En todo caso, tendrá que pagar más para detener esto», enfatizó.

Además, señaló que toda esta fama ha incomodado a las familias de las víctimas, quienes también han expresado su molestía en su contra.