Padres de estudiantes en Ucrania piden evacuación de sus hijos

Las familias de los numerosos estudiantes ecuatorianos que se encuentran en Ucrania reclamaron este jueves el apoyo de las autoridades nacionales y la comunidad internacional para evacuar a sus parientes tras la intervención militar de Rusia en territorio ucraniano.

En total son unos 700 ecuatorianos en Ucrania registrados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, la mayoría estudiantes, mientras que en las zonas rusas cercanas a la frontera hay más de 700, lo que eleva a un total de 1.500 los ecuatorianos en la zona conflicto, según datos del canciller, Juan Carlos Holguín.

Algunos padres de los estudiantes ecuatorianos residentes en Ucrania se acercaron este jueves hasta la puerta de la sede de la Cancillería preocupados por la situación de sus hijos e intentar informarse sobre las posibilidades de retorno a Ecuador.

Entre ellos estaban Leonel Espín y Mayra Guamán, cuyo hijo se encontraba actualmente refugiado de los bombardeos en una estación del metro de la ciudad de Járkov, ubicada en la región del mismo nombre vecina del Dombás, el epicentro de este conflicto bélico.

REFUGIADO EN EL METRO

«A las 5.00 de la mañana bombardearon Járkov y tuvieron que salir de casa y meterse en el metro», relató Guamán luego de haberse podido comunicar hacía pocos minutos con su hijo, estudiante de medicina.

«Estamos muy desesperados como padres. Es mi primer hijo. Yo quiero que nos ayuden a sacarlo. Nosotros podemos solventar el vuelo, pero necesitamos que nos ayuden a sacarlo y a todos los muchachos que están allá, porque son chicos jóvenes que se fueron a prepararse allá», explicó entre sollozos.

Espín explicó que su hijo está con otros cuatro compañeros y que se fue a Ucrania a estudiar hace siete meses, pero ahora «no pueden salir porque están en estado de excepción».

«Está prácticamente en la línea de fuego», manifestó Espín, pues Járkov se encuentra a pocos kilómetros de la frontera de Ucrania con Rusia.

«Para ser honesto, yo iba a ir sacar a mi hijo, pero la ciudad estaba funcionando totalmente bien. Prácticamente ayer todo funcionó, pero ahora no hay ni medicinas. Está todo cerrado», afirmó.

TRASLADOS FRUSTRADOS

Por su parte, María Luisa Palacios explicó que su hijo se encuentra en la ciudad ucraniana de Zaporiyia, desde donde intentó sin éxito trasladarse de Hungría.

«Ha tratado de moverse a Hungría pero no lo han logrado, porque no hay transporte, no hay facilidades y no pueden salir a ningún lado. Estamos a la espera que de Cancillería nos ayude y nos guíe», comentó Palacios.

Palacios detalló que su hijo se encuentra resguardado en la universidad, aunque desconoce cuántas garantías ofrezcan las instalaciones educativas, por lo que deseó que pronto puedan habilitar un corredor humanitario para salir del país.

El miércoles, el decano donde estudia el hijo de Palacios se reunió con los representantes de los estudiantes y les había dado la opción de regresar a sus países, con facilidades para estudiar en línea, «mientras que los que se quedaban iban a empezar las clases presenciales la próxima semana».

TOQUE DE QUEDA

Asimismo, Galo Guerra, cuyo hijo Steven estudia desde hace años en Kiev para ser piloto de aviación comercial, declaró estar «muy preocupado, porque son muchachos que fueron a estudiar y se toparon con esta situación que realmente no saben que hacer».

«Nos han manifestado que no pueden salir. Están en su domicilio en toque de queda. Solo salió muy temprano para abastecerse con comida y agua. De Cancillería de verdad no nos han mencionado nada, y por eso estamos aquí para que movilice y haga algo lo más pronto para poder sacar de allá a los ecuatorianos», contó Guerra.

Mientras, en la Cancillería, el ministro Holguín explicaba que, hasta hace pocos días, para muchos ecuatorianos residentes en Ucrania el conflicto se veía como algo lejano y circunscrito a la frontera. «(Pero) ayer las cosas cambiaron y fuimos testigos con varias videollamadas», dijo.

El canciller explicó que incluso pudo escuchar en esas conferencias «los estruendos de las explosiones, se hablaba de temblores, y en esa nueva situación hay que ser muy prudentes en hacer un llamado a la calma y a la tranquilidad a los familiares en Ecuador».

ESPERA

Holguín dijo que ante el estado de excepción decretado en Ucrania, ha pedido a los nacionales ecuatorianos que se resguarden en albergues cercanos hasta esperar que la comunidad y los organismos internacionales garanticen la seguridad para su evacuación.

Según los datos de la Cancillería, los 700 ecuatorianos en Ucrania están repartidos entre Kiev (223), Zaporiyia (140), Liev (83), Vinnytsia (56), Járkov (47), Kirovogrado (32), Ternopil (20), Ivano-Frankivsk (17), Odesa (16), Dnipró (15), Sumy (6), Bila Tserkva (5) y Lutsk (3), entre otras poblaciones.