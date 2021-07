Páginas web en el mundo sufrieron caída por fallas en servidor

Este jueves en la mañana, diferentes páginas web en el mundo registraron caídas debido a una falla masiva relacionada con los sistemas de Akamai Technologies, una importante empresa de redes de internet.

«Hemos implementado una solución para este problema y, según las observaciones actuales, el servicio está reanudando las operaciones normales», dijo la empresa tecnológica, que cuenta con un servicio de aceleración de carga para sitios web y aplicaciones, a través de un tuit.

Según Akamai, la interrupción -que duró una hora- se produjo por un error en el servicio del sistema de nombres de dominio (DNS), el cual permite que las direcciones web lleven a los usuarios a sus destinos y que activada durante una actualización de software.

Entre los portales afectados se encuentran páginas de empresas bancarias, medios de comunicación y aerolíneas, como Banco Santander, Banco Estado, Amazon, HBO Max, Home Depot, Airbnb, American Express y la propia Voz de América, entre otros.

Después de que se reanudaron los servicios , tras reversar la actualización, Akamai, señaló que la interrupción no se debió a un ciberataque.

«Estamos revisando nuestro proceso de actualización de software para evitar futuras interrupciones», agregó.

Según una agencia de prensa, Downdetector, que rastrea las interrupciones al recopilar informes del estado de una serie de fuentes, dijo que los usuarios informaron de problemas con 48 servicios, principalmente dentro de Estados Unidos.

Las páginas web retomaron paulatinamente las condiciones para estar activas.

Akamai is experiencing a service disruption. We are actively investigating the issue and will provide an update in 30 minutes.