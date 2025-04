Actualizado 20:19

Tras la muerte del papa Francisco, este lunes 21 de abril de 2025, sus palabras han trascendido y son recordadas en todos los ámbitos. En medio del luto mundial también hay quienes optan por mantener vivo su recuerdo a través de frases y charlas casuales que lo caracterizaron.

Un video difundido en redes sociales volvió a dar la vuelta al mundo luego de la muerte del Sumo Pontífice. Una pareja de recién casados logró captar en video una breve conversación en la que el Papa deja estas palabras.

«Peléense todo lo que quieran, con tal que hagan las paces antes que termine el día. Nunca se vayan peleados a dormir. El día tiene que terminar en paz. Un gestito, una caricia y ya está», dijo sin mayor esfuerzo, denotando la sabiduría que el mundo recordará por muchos años.

El Papa también advirtió a los recién casados que “la guerra fría del día siguiente es peligrosa”, por lo que las dificultades deben solucionarse pronto, y con amor.

El consejo del Papa para las parejas era rezar juntos y pedir, como en el Padre Nuestro «danos hoy nuestro pan de cada día», «Señor, danos hoy nuestro amor de cada día», considerando al amor el verdadero pan que nutre el alma.

Finalmente, y digno de su carácter jovial, el papa Francisco invitaba a ver el matrimonio como una fiesta. «Lo que hará pleno y profundamente auténtico vuestro matrimonio será la presencia del Señor que se revela y dona su gracia«.

En sus múltiples discursos y entrevistas durante su papado, extendió este mismo consejo hacia toda la familia. A pesar de los problemas con otros miembros del núcleo familiar, Francisco aseguraba que estos deben ser resueltos antes de terminar el día.

Incluso, llevó el mismo mensaje hacia la comunidad. Incluyó los problemas con los vecinos y exhortó a que estos se resuelvan por la paz.

