Para cantar y quedarse sin voz

Le traemos una playlist con las mejores canciones en inglés para cantar que no tiene nada que envidiarle a un karaoke.

Todos las conocemos, ¿no? Son esas canciones que suenan en los bares de rock, que están en nuestras playlist favoritas, que yacen dormidas en nuestra cabeza pero que apenas suenan en la radio corremos a subir el volumen y a cantar tan duro como podamos.

Son canciones como I want to break free de Queen (perfecta para cantar mientras se hace aseo), Celebration de Kool & The Gang (perfecta para… pues, celebrar), Super freak de Rick James (que no solo se canta, sino que se baila al ritmo de su ritmo funk), I just called to say I love you de Stevie Wonder (suena mejor cuando tenemos el nombre de alguien en mente) y muchas otras canciones que nos llevan a sacar todos los dotes de canto y teatralidad que tengamos.

Baladas en Inglés para cantar

Para los que quieren una tarde de música perfecta para cantar a su ritmo mientras trabajan o hacen aseo, traemos una playlist perfecta para eso: una recopilación con las mejores baladas en inglés.

Desde las voces distintivas de ABBA hasta la agresiva manera de cantar de Deborah Harry de Blondie, desde las baladas de Sting hasta las emotivas de Elton John… Para el momento en el que termine esta playlist, podemos garantizarle que apenas tendrá voz.

No hay necesidad de ir a un karaoke para ponerse a cantar. Todo lo que necesita es la música correcta, y eso es exactamente lo que traemos aquí.

