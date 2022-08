¡Amantes de los videojuegos y las artes marciales mixtas, esta es su noticia! Por supuesto si eres ecuatoriano es mejor todavía, ya que en el popular videojuego ‘UFC 4’, desarrollado por EA Sports, podrás jugar con Marlon ‘Chito’ Vera.

La edición ‘UFC 4’ es el decimotercer título en la larga lista de videojuegos de Ultimate Fighting Championship (UFC). EA Sports lanzó oficialmente una primera edición del juego de la UFC en el otoño de 2020. Y hasta tener noticias del ‘UFC 5’, se conoce que una segunda edición estará lista en los siguientes meses.

Y es en esa edición en la que saldrá Marlon ‘Chito’ Vera, una noticia confirmada por él mismo desde su cuenta oficial de Twitter. “Para el pueblo”, escribió el chonero de 29 años acompañado de la foto un disco en el que está él en la portada. Rápidamente, sus seguidores especularon que Vera sería la portada de la nueva edición, algo que mereció una aclaración.

“Solo para aclarar hoy UFC me dio la noticia que estaré en el juego de EA Sports ellos como regalo/sorpresa me dieron algunos con esa portada. Pero No soy la Portada. Ahora si podrán jugar conmigo. Se sigue haciendo historia”, publicó el Chito Vera.

En tanto, el tricolor se prepara para pelear el próximo sábado 13 de agosto de 2022 en la cartelera estelar de la UFC ante Dominick Cruz, una misión extenuante para ascender en el ranking del peso gallo (135 libras). Ver la pelea tendrá un premio doble, ya que además de verlo ganar, el ‘Chito’ anunció que hará “un sorteo para que alguien se lleve” uno de los discos con esa portada tricolor. “Solo hay 10 en el mundo”, apuntó Vera.

Mira el trailer de videojuego ‘UFC 4’, primera edición, en el siguiente video:

Con información de | Twitter Chito Vera/EA Sports