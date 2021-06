El parque Chile se ha convertido en un área sin mantenimiento, sobre todo en sus alrededores, lo que genera malestar a la ciudadanía.

Jorge Torres, uno de los jardineros del lugar, indicó que la ciudadanía también tiene responsabilidad pues no colabora para mantener el espacio en buenas condiciones.

Afirma que en las jardineras encuentra absolutamente de todo. Desde papeles, pasando por botellas de cerveza y otro tipo de basura.

Pero eso no es todo. La pileta no está funcionando, no hay agua y pierde el encanto de lo que podría ser un escenario para una bonita fotografía del recuerdo.

Este parque está ubicado en las calles León de Febres Cordero y Teniente Cacique Hilario Álvarez.

Otro problema del Parque Chile

Los vecinos indican que la falta de mantenimiento hace que menos personas acudan a jugar. Por ello, las inmediaciones del lugar se han convertido en un sitio en donde la prostitución hace su aparición.

Por unos dólares, las chicas le sonríen y cumplen los deseos de quienes piden sus servicios. Y sacarlas del lugar es una tarea nada fácil.

