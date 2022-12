11 participantes recibieron delantal negro en el reto de presión  

Hoy un nuevo reto de presión llegó a las cocinas de MasterChef Ecuador. Cada participante tuvo que elegir una maleta y preparar, en 35 minutos, un plato en el que brille el ingrediente que hallaron.

Pero, además, en las maletas encontraron tarjetas con beneficios extras como: cinco minutos más para cocinar, quitarle cinco minutos a sus compañeros o cambiar de ingrediente con alguno de los participantes. Quien más perjudicado resultó fue Henry pues Sol le quitó cinco minutos y Raúl le cambió la mashua que le tocó por los mellocos.

Al pasar al atril, Jhojan recibió uno de los comentarios más duros pues su emplatado no fue el mejor. “Póngase serio, es un programa de alta cocina y esto no pinta aquí”, le dijo el chef Rausch.

#MasterChefEcuador | Johjan decepciona totalmente a los jueces con su emplatado, tanto así que los jueces no dicen nada de su sabor. pic.twitter.com/CY0TiRwM27 — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 28, 2022

Para Santiago el escenario no fue muy distinto. Presentó un plato en el que no brilló la mashua y la salsa de piña con aceite de ajonjolí que preparó no gustó a los jueces. “Este es su peor plato”, le dijo Rausch.

#MasterChefEcuador | Santiago no logró hacer que la mashua brille en su plato. pic.twitter.com/NkuAD3z1Pn — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 28, 2022

Henry tuvo varios inconvenientes y se bloqueó mientras cocinaba por lo que presentó un plato seco al que le faltó salsa.

#MasterChefEcuador | Un plato que además de faltarle color le falta sabor. pic.twitter.com/seykZynN60 — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 28, 2022

Tras las duras críticas, los jueces decidieron que los 11 cocineros que estaban compitiendo en el reto de presión recibieran delantal negro pues no hubo un plato que los convenza.

#MasterChefEcuador | Parece chiste pero es verdad… La competencia está subiendo de nivel y todos se llevan un delantal negro esta noche. pic.twitter.com/Pjdf80bIz9 — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 28, 2022

Pin del chef

Mientras tanto, Edison, Jamil y Andrés compitieron por el Pin del Chef y tuvieron que replicar un plato de la Chef Carolina Sánchez y prepara gazpacho de sandía.

#MasterChefEcuador | Hoy Edison, Jamil y Andrés se enfrentan por el pin del chef y deberán replicar un plato insignia de la chef Carito. pic.twitter.com/j0LMKN3Xjh — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 28, 2022

Edison preparó un gazpacho con buen sabor pero estaba un poco líquido y le faltó colar la crema de tomate. El gazpacho de Jamil tenía buen sabor y su crema estaba lisa pero le faltó un poco más de acidez.

Por otra parte, la textura del gazpacho que presentó Andrés fue la más parecida al plato de la Chef Carolina pero cometió un error y le colocó pimiento rojo al tartar.

Finalmente, tras probar todos los platos, la chef Carolina decidió que Jamil sea el ganador del Pin del Chef ¿Qué beneficios obtendrá?