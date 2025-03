Actualizado 7:40

Nueva York, EFE |

Un avión de American Airlines con 178 personas a bordo se incendió este jueves 13 de marzo del 2025 por la tarde en la pista tras realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Denver (Colorado, EE.UU.), lo que provocó que decenas de pasajeros fueran evacuados subiéndose al ala del avión.

«Tras aterrizar y mientras rodaba hacia la puerta de embarque, un motor se incendió y los pasajeros evacuaron la aeronave utilizando los toboganes«, declaró en un comunicado la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre un suceso que aparentemente no ha provocado heridos de gravedad.

La aerolínea, no obstante, ha reportado que, tres horas después del incendio, doce pasajeros fueron trasladados a un hospital para su evaluación.

El vuelo 1006 de un Boeing 737-800 de American Airlines había despegado del Aeropuerto de Colorado Springs con destino al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth cuando sobre las 18:00 hora local (23:00 GMT) la tripulación reportó vibraciones en el motor.

