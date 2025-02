Paso a paso para obtener la visa Schengen en Ecuador

Actualizado 11:30

Ecuador es uno de los países que requiere visa para ingresar a los Países que del Acuerdo Schengen. De hecho, la Comisión Europea ratificó este viernes 28 de febrero del 2025 el nombre del país en el listado de las naciones que requieren el documento para ingresar.

La visa Schengen permite la circulación y la permanencia, por un máximo de 90 días en cualquiera de los Países del Acuerdo de Schengen. Se la obtiene por razones de turismo, negocios, visita familiar, tratamiento médico, para realizar estudios, prácticas no laborales o actividades de voluntariado de duración no superior a 90 días, o para otras actividades que no tengan carácter lucrativo. También permite el tránsito territorial y aeroportuario.

Es decir, el documento es obligatorio para ingresar a Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, entre otros. En Ecuador, la visa Schengen se puede solicitar en la embajada o consulado del país al que va a viajar.

En caso de visitar a más de uno de los Países del Acuerdo de Schengen, la visa se solicita en el Consulado del país donde se permanezca mayor tiempo, independientemente del país de primera entrada.

Mientras que si se permanece igual tiempo en dos o más países la visa se solicita en el Consulado del Estado al que se entra primero.

Requisitos para solicitar el visado Schengen

Los requisitos pueden variar en función de las Embajadas o Consulados en los que se solicite. Sin embargo, los documentos generales son:

Presentarse personalmente a la institución

a la institución Llenar y firmar el formulario de solicitud

Presentar una fotografía actual tamaño carnet a colores

tamaño carnet a colores Llevar el comprobante del pago de la visa

de la visa Tener el pasaporte válido al menos nueve meses después de la fecha de retorno del viaje

al menos nueve meses después de la fecha de retorno del viaje Presentar una reserva aérea de ida y vuelta

Estado civil y ocupación actual.

y ocupación actual. Información sobre su empleo actual : nombre de la empresa, dirección completa, teléfono y salario mensual, incluyendo ingresos adicionales.

: nombre de la empresa, dirección completa, teléfono y salario mensual, incluyendo ingresos adicionales. Si está estudiando: nombre de la institución, dirección completa, teléfono y detalles de tu programa de estudios.

El visado Schengen permite viajar a cualquiera de los Estados Schengen y transitar por su territorio, pero no implica un derecho automático de entrada en el área Schengen.

Las autoridades de frontera pueden denegar la entrada si no se aportan pruebas del motivo y las condiciones del viaje o si no se cumplen el resto de las condiciones de entrada.

