Pastor escupió en su mano y frotó la cara de un feligrés

En Estados Unidos en la localidad de Oklahoma, las prácticas de un pastor para predicar la religión han causado indignación en los creyentes y personas de todo el mundo

Pues un video se viralizó en redes sociales , donde se puede observar al líder religioso frotar su saliva en la cara de un feligrés durante un sermón

«Recibir una visión de Dios puede ponerse desagradable«, dijo Michael Todd, pastor de la iglesia Transformation Church, durante el sermón que fue grabado y subido a su canal de YouTube.

During a sermon illustration, Pastor Mike Todd spits in his hand multiple times, then rubs it all over the face of a congregant.



Sermon aired January 16, 2022.



Pastor Mike Todd

Transformation Church

Tulsa, Oklahoma