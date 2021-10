Pastor pide a fieles donar más dinero para «acelerar» la llegada de Jesús

Un pastor evangélico de Luisiana, Estados Unidos, les pidió a los fieles de su iglesia, durante un evento transmitido en vivo por redes sociales, donar más dinero para «acelerar» la llegada de Jesús.

El pastor Jesse Duplantis recibió decenas de críticas en redes sociales, donde algunos internautas calificaron al predicador de «falso profeta».

Sus declaraciones se dieron durante un evento de televisión en vivo que se desplegó por cuatro días para recaudar fondos. El evento tuvo como objetivo conseguir el capital necesario para la construcción de nuevos estudios de grabación de última generación.

“Sinceramente, creo esto: la razón por la que Jesús no ha venido es porque la gente no está dando de la manera que Dios le dijo que dieran”, dijo Duplantis.

“Si la gente llamara a este número y pusiera esta victoria en todo el mundo, cada voz disponible, cada salida disponible, el Padre diría ‘Jesús, ve a buscarlos. Lo que está obstaculizando todas estas cosas es porque la gente no está haciendo en el ámbito financiero; porque vivimos en un mundo económico, lo que Dios los llamó a hacer”, completó el pastor.

Participating in a "Victorython" fundraiser for Kenneth Copeland's ministry, right-wing pastor Jesse Duplantis brags about being a multi-millionaire with his own private plane while telling viewers that they can "speed up" the return of Christ by donating. pic.twitter.com/3VE6sETWBB