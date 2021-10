Paul McCartney decidió que no se tomará fotos con sus fans

Paul McCartney, exintegrante de The Bteales, hizo una revelación que dejó sorprendidos a muchos de sus seguidores y amantes de su música.

Es que McCartney reveló que no volverá a tomarse fotos con sus seguidores y mucho menos a firmar autógrafos para sus fanáticos y tiene una razón contundente. Podrían pensar que se trata que el músico quiere evitar el contacto con sus fanáticos, pero es otra la razón.

El bajista y músico dijo que no le parece que una foto sea suficiente para un encuentro de esa forma, McCartney prefiere conversar un poco con sus seguidores, contar historias y compartirlas con quienes se arriesgan a acercarse a una leyenda viviente.

«Lo que al final obtienen es una foto de baja calidad con un fondo aburrido y mi cara, que se ve algo miserable», dijo en una entrevista el exintegrante de la mítica banda The Beatles que tiene 79 años de edad.

Según el portal de noticias RT, “Una opinión similar le merecen los autógrafos. «Siempre me ha parecido un poquito raro», confesó McCartney. «Aquí, en el reverso de este recibo, por favor, ¿podría dejar su nombre? ¿Pero para qué? Si ambos sabemos quién soy», se pregunta”.

Ringo Starr, el exbaterista de The Betales, también optó por no dar autógrafos a sus fanáticos. Él argumentó que su firma y su nombre está estampado en las cosas que ha creado, en sus cuadros y cosas que le apasionan y que serán destinados para la beneficencia pues prefiere que sus firmas sean destinadas a la beneficencia y no a alguien que lo venderá en Internet.