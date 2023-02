«El Gobierno debe vender y comunicar de mejor manera aquellas cosas que está haciendo, entender que es lo que le afecta al ciudadano común y actuar sobre eso». Son las palabras de Paúl Palacios, columnista de Diario Expreso, este jueves 23 de febrero de 2023, en el espacio de Entrevistas en 24 Horas.

Palacios dijo que el Gobierno tiene que atender de manera urgente los temas políticos y económicos, pero también aquellos que preocupan e incomodan a la población. En temas económicos se han resuelto ciertos asuntos, pero hay temas sociales y de seguridad que afectan a cada uno de los ciudadanos y generan un malestar colectivo, dijo.

“Si la ciudadanía no puede sacar con rapidez una cédula, licencia o pasaporte, no va a percibir que la balanza comercial sea positiva, que el déficit fiscal se haya reducido. Inclusive, no percibe que la inflación sea baja porque lo piensa como normal”, dijo el columnista. Además señaló que las autoridades dejan de enfocarse en las cosas que le afectan al ciudadano común.

Asimismo sostuvo que el país va en una ruta macroeconómica apropiada «creo que se han hecho las tareas y el esfuerzo ha sido loable». Pero en lo que respecta al ciudadano común, el Estado aún mantiene una deuda, señaló.

A criterio de Palacios, la violencia y la inseguridad son temas mucho más complejos, que no dependen únicamente del Gobierno Central sino que son colectivos y toda la sociedad tiene que unirse. “Si nosotros queremos crear un poco de ambiente, verbalización y paz debemos ser equilibrados. La imputación al presidente con corrupción o nexos con gente desviada no tiene sentido” dijo el columnista.

Revueltas y oposición

El columnista Palacios también dijo que el movimiento indígena siempre tiene el derecho de elevar su propuesta, pero no puede buscar el poder por un medio que no sean las urnas, sostuvo.

“El movimiento indígena es legítimo, representa una cantidad importante de ecuatorianos y tiene absoluta legitimidad para reclamar problemas que han sido diferidos en el tiempo. Pero no tiene el derecho de condicionarnos al resto de ecuatorianos ni generar violencia y, en ese sentido, creo que el resto de ecuatorianos no lo va a permitir”.

