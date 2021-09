La leyenda del fútbol mundial, Pelé, aclaró este martes que está ‘muy bien de salud’, ante los rumores de un posible desmayo que le habría provocado una repentina visita al hospital. Explicó que su ida a un centro médico fue debido a que se estaría sometiendo a ‘exámenes rutinarios’ por su edad,

«Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes rutinarios, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. Aunque no estaré listo para el próximo domingo», añadió Pelé bromeando. Medios internacionales aseguran que el exjugador brasileño, de 80 años, será dado de alta este mismo martes.

De acuerdo con The Guardian, el año pasado, su hijo dijo que su padre estaba deprimido por su mala salud. Además apuntó a que Pelé se mostraba reacio a salir de la casa porque no podía caminar sin ayuda, una afirmación que el propio exfutbolista desestimó más tarde.

“Estoy bien”, dijo Pelé en ese momento. “Sigo aceptando mis limitaciones físicas de la mejor manera posible, pero tengo la intención de seguir adelante. Tengo días buenos y días malos. Eso es normal para la gente de mi edad. No tengo miedo, estoy decidido, confiado en lo que hago”, agregó.

Fuente | Europa Press/The Guardian