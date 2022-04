Pelea en redes: vegana argentina contra niño granjero colombiano

Un nuevo round de las peleas en redes llega esta vez de la mano de una vegana argentina y un niño granjero colombiano.

Resulta que Carlos Díaz Colmenares, de 14 años, quien tiene un canal digital en redes sociales, donde enseña sus tips sobre el campo y la granja.

En uno de los posteos «El Borrego», como lo conocen, comentó sobre qué hacer si las gallinas se comen sus propios huevos. Ahí inició todo.

En el video de menos de un minuto, Carlos explica que esto podría ser debido a una mala alimentación. Por ello, sugiere estar pendiente de la calidad del concentrado, darles legumbres, semillas y calcio.

Pero la respuesta no le gustó a una mujer de nacionalidad argentina, que aparece en su red como Soy Velen. Ella se ha popularizado por difundir su dieta vegana. Así que se animó a compartir su opinión y mencionó: “Las gallinas se comen sus huevos porque son de ellas y no tuyas”.

Se viene el cruce de comentarios

El comentario de «Soy Velen» provocó una serie de comentarios en contra de la influenciadora. Muchos defendieron al joven que usa su contenido para educar a las personas sobre la vida del campo.

En la otra vereda, la reacción de la argentina produjo rechazó e, inclusive, una respuesta del joven granjero.

“Vamos a responder a este video, porque no me gusta que la gente suponga cosas feas de mi granja. Primero, mis gallinas llegaron a mi granja porque en otro lugar no las podían tener y las iban a sacrificar, así que decidí recibirlas», respondió Carlos.

«Segundo, los huevos son de mis gallinas, pero como ellas ponen huevos todos los días; yo no voy a desperdiciar la comida y ellas no se los comen, por eso los vendo. Tercero mis gallinas son mis mascotas, así que estarán en la granja hasta que mueran de viejitas. Y soy vegetariano, yo no me las comería”, recalcó “El Borrego”.

También afirmó que no suelta a las gallinas porque pueden ser atacadas por depredadores.

Y una vez más, «Soy Velen» dio un nuevo comentario sobre esta respuesta.

El impacto del niño granjero

“Al inicio mi papá nos regañaba por los vídeos, pero porque él trabaja mucho y pensaba que estábamos haciendo videos de bromas. Luego se dio cuenta de que hacíamos un contenido importante, algo más serio y positivo. Ahora toda la familia nos apoya mucho más y nos brindan las ayudas necesarias para hacer los vídeos”, dijo Carlos en entrevista con El Tiempo.

El joven granjero cuenta con 4,5 millones de seguidores en Tik Tok y un promedio de 2,5 millones de me gustan por publicación.