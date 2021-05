Pentágono confirma la veracidad del video filtrado de un ovni captado en California

El Pentágono confirmó la veracidad de un video filtrado que muestra un ovni sobre las costas de California. Además, indicó que el video fue grabado por personal de la Armada de EE.UU. y está siendo investigado por una unidad especial de su inteligencia naval.

El documentalista Jeremy Corbell difundió el video y señaló que la grabación se realizó desde el Centro de Información de Combate del buque de combate litoral USS Omaha el 15 de julio de 2019.

Corbell detalló que el avistamiento tuvo lugar cerca de San Diego y luego no se encontraron ningún resto o rastro del extraño del ovni visto en California.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7