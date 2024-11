El periodista deportivo José Azeñas fue víctima de la delincuencia cuando realizaba una cobertura de la selección de Bolivia en Guayaquil este miércoles 13 de noviembre del 2024.

El periodista boliviano narró que mientras realizaba un reportaje le sustrajeron su celular en las afueras del estadio Monumental de Barcelona donde se enfrentarán las selecciones de Ecuador y Bolivia por las eliminatorias sudamericanas.

«Me agarraron de imprevisto, me dijeron dame tu celular, no supe responder» dijo el periodista entrevistado por su colega Andrés Ponce.

Además, contó que tras ser despojado de sus pertenencias los atacantes «se subieron a una moto y se fueron«.

El robo se habría producido con intimidación y el uso de una arma blanca, sin embargo el comunicador no sufrió lesiones.

Las selecciones de Ecuador y Bolivia se enfrentan este jueves 14 de noviembre del 2024 por la fecha 11 de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

