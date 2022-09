Periodista cancela entrevista con el presidente de Irán tras negarse a usar velo

La conocida periodista de la CNN Christiane Amanpour indicó que la entrevista que tenía programada con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, se suspendió porque ella rechazó cubrirse la cabeza con un velo, como le pidieron los ayudantes del mandatario de Irán, país donde las mujeres están obligadas a taparse el cabello.

Según escribió Amanpour en una cadena de tuits el jueves 22 de septiembre, la petición de cubrirse el cabello la realizó un ayudante del presidente cuando la entrevista ya llevaba 40 minutos de retraso sobre la hora programada.

Protests are sweeping Iran & women are burning their hijabs after the death last week of Mahsa Amini, following her arrest by the “morality police”. Human rights groups say at least 8 have been killed. Last night, I planned to ask President Raisi about all this and much more. 1/7