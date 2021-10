Perreo para la fiesta

No hay necesidad de un espacio, de un DJ o de licor. Todo lo que se necesita es la música adecuada, ese ritmo que nos llama al perreo, para poner a andar una fiesta como ninguna otra.

No hay fiesta sin reguetón, no hay rumba hasta que empiezan a sonar los beats de la música urbana. Claro, se puede pasar bueno con algo de pop y seguro que la música ranchera invita a tomar algunas copas, pero no es sino hasta que suena el ritmo que llama a nuestras caderas al perreo que empieza la farra.

Si lo que quiere es una verdadera fiesta reguetonera, sea en el trabajo, en la sala de su casa o en una reunión con amigos, todo lo que tiene que hacer es poner a sonar la playlist que traemos aquí, una selección de los mejores temas y beats de la música urbana.

En esta selección están los mejores ritmos y artistas para prender la pista de baile y poner a cantar a todo el que escuche, desde la voz seductora de Karol G hasta el estilo caribeño de Jerry Di. Desde el rey del género, Daddy Yankee, hasta voces relativamente nuevas y prometedoras como Feid.

Fiesta reguetonera

Incluso trajimos a nuestro querido J Balvin a esta fiesta, que además de regalarnos temas imperdibles como Morado y Tu veneno , ahora también llega con un tema que le habla al niño que muchos de nosotros llevamos dentro: Ten cuidado, su nueva y pegajosa canción que hace parte del esperado disco Pokemon 25: The album, un tributo musical a una de las series animadas más influyentes de nuestra niñez.

Siempre que tenga a la mano esta lista de reproducción con los más grandes hits de la música urbana, puede llevar la fiesta a todas partes. Todo lo que tiene que hacer es darle PLAY… y dejarse llevar por el ritmo.

