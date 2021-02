Perro nació sin nariz, con un solo ojo y dos lenguas

En Filipinas el pasado 6 de febrero nació un perro con peculiaridades muy difíciles de explicar, el animal contaba con un solo ojo en el centro de la frente, sin nariz y con dos lenguas

La dueña del perro manifestó a un medio de comunicación local que hizo todo lo posible para salvarlo, pero el animal no sobrevivió debido sus condiciones físicas

El perro tenía muchas dificultades para respirar al no tener nariz y la extraña disposición de su cara le imposibilitaba poder mamar de su madre como hacían el resto de sus hermanos

La madre del animal dio a luz a una camada de cinco perros más, pero ninguno de ellos sufría las malformaciones de su hermano

CYCLOPS PUPPY? 👁️



A puppy shocked its owners after it was born with a single eye on the center of its forehead in Tangalan, Aklan on February 6, 2021. (Photos courtesy of Amie de Martin, Boracay News Network) pic.twitter.com/jGeXlHjIZS