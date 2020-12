Perro se llevó toda la atención en un partido de fútbol de Bolivia

El pasado jueves se disputó el partido entre The Strongest y Club Atlético Nacional Potosí y un perro callejero se llevó todas las miradas.

Cuando se disputaba el segundo tiempo, el perro entró al campo de juego con un botín de uno de los jugadores del Atlético Nacional entre sus dientes, jugueteó un poco en el césped y luego se acostó para mordisquear el zapato.

Los pocos presentes en el estadio Hernando Siles de La Paz pusieron su atención sobre el perro que causó ternura y el momento fue replicado en redes sociales en donde los usuarios también pudieron ver los encantadores movimientos del animal.

Pero para que el partido pueda seguir, el centrocampista de The Strongest Raúl Castro tomó al perro entre sus brazos y lo llevó hasta la presencia de un policía para que se hiciera cargo al menos de que no vuelva a interrumpir el juego.

PUT ME IN, COACH: This very athletic dog somehow found its way onto the field during a professional soccer match in Bolivia. https://t.co/D1ncxpnLfD pic.twitter.com/ZXAqXlLFxr