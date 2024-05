La ministra del Interior, Mónica Palencia, anunció la puesta en marcha del beneficio tributario para empresas o personas que realicen donaciones a la Policía Nacional. Este hecho lo dijo, este martes 14 de mayo del 2024, durante una entrevista radial en Guayaquil.

“Es un reconocimiento del 150% para los contribuyentes que donen a favor de la Policía. Pronto presentaremos una guía práctica”, explicó. Según Palencia, la próxima semana, las personas que deseen realizar las donaciones «tendrán los canales precisos y detallados» para hacerlo.

«Más que estar esperando la cooperación internacional, yo espero la reacción del pueblo ecuatoriano, que va a ganar mucho para fines tributarios. Me dirijo no solo a las grandes empresas, me dirijo a los profesionales, es importante cualquier donación a la Policía«.

Lea también:

Se trata de una deducción del impuesto a la renta de un 150% a quienes donen equipamientos y suministros a favor de la Policía Nacional «para la protección interna y el mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana».

Este beneficio tributario se estableció en la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Esa normativa fue propuesta por el Gobierno de Daniel Noboa, a finales del año pasado, con carácter económico urgente.

Uno de los requisitos que establece esa Ley es que, para obtener el beneficio tributario, los equipos y

suministros que se donen a la Policía Nacional deben ser nuevos o estar en condiciones óptimas para su uso.

📰 BOLETÍN | La Ministra @Palencia3Monica destacó una disminución del 28% en muertes violentas, lo que equivale a 1.109 homicidios menos en comparación con el año anterior.



Revisa los detalles aquí: https://t.co/TTluSsk3jW pic.twitter.com/EGiyCo4Hjy — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) May 14, 2024

Reducción de muertes violentas

La ministra Palencia, durante la entrevista, aseguró que las muertes violentas en el país se han disminuido un 28%. «Eso representa 1.109 homicidios menos en comparación al año anterior«, señaló la secretaria de Estado.

“Estamos avanzando; hemos logrado un decrecimiento del 28% en muertes violentas y hemos puesto mano dura contra delitos como la extorsión y el secuestro. Además, hemos golpeado a sus financistas”, señaló Palencia.

También en Teleamazonas: