Pervis Estupiñán brilla con Brighton en la Premier League. El jugador ecuatoriano actuó los 90 minutos en la victoria del equipo de las ‘Gaviotas’ ante el Bournemouth, en la fecha 13 del torneo de clubes más importante del mundo.

Brigthon venció por 2-1 en el partido jugado en la jornada del 23 de noviembre del 2024, en el estadio Vitallity, de propiedad del Bournemouth. Los goles del compromiso fueron anotados por Joao Pedro, a los cuatro minutos y Karou Mitoma, a los 49 minutos.

El volante de contención, Carlos Baleba del Brighton fue expulsado a los 59 minutos. El tanto del descuento de los locales fue convertido por David Brooks, en el tercer minuto de adición del segundo tiempo, cuando la suerte del partido ya estaba lanzada.

Estupiñán jugó todo el compromiso y mostró su habitual nivel: defendió bien y se proyectó continuamente al ataque por el sector izquierdo. El defensor esmeraldeño buscó permanentemente la conexión con el japonés Mitoma.

TEAM NEWS! 🚨 Here's our starting XI to face @AFCBournemouth in the #PL. 👀📝 pic.twitter.com/0c0dGIC0Zj